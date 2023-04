Eberswalde - Ein 14-Jähriger ist in Eberswalde von einem 42-jährigen Mann mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden. Der Mann habe sich auf seinem Balkon über das Gebell des Hundes des Jugendlichen aufgeregt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei habe der 42-Jährige am Mittwoch eine Pistole in der Hand gehalten und zwei Schüsse abgegeben. Die hinzugerufenen Polizisten stellten im Anschluss einen Atemalkoholwert von rund 1,7 Promille bei dem Mann fest. Sie fanden eine Schreckschusspistole und ermitteln nun gegen den Mann.