Bremen - Ein 14-jähriger Schüler in Bremen hat bei einem Streit Reizgas versprüht und zahlreiche Mitschüler leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich der 14-Jährige und ein 16-Jähriger am Vortag in der Schule gestritten. Der Jüngere versprühte das Gas. Sein Kontrahent sowie siebzehn weitere Schüler und Schülerinnen erlitten leichte Beeinträchtigungen. Sie wurden von Rettungssanitätern begutachtet, niemand musste ins Krankenhaus. Der 14-Jährige muss sich erzieherischen Maßnahmen unterziehen, strafrechtlich wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.