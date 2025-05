Ein Jugendlicher bedroht in einer Bar eine Mitarbeiterin mit einer Schreckschusswaffe – zwei Gäste können ihn schließlich stoppen.

Berlin - Die Polizei hat in den frühen Morgenstunden einen Jugendlichen nach einem schweren Raub in Berlin-Hellersdorf festgenommen. Nach Angaben der Polizei betrat der 17-Jährige eine Bar und bedrohte eine 49-jährige Mitarbeiterin mit einer Schreckschusswaffe. Daraufhin schoss er mit der Waffe Richtung Decke. Die Mitarbeiterin flüchtete in den hinteren Bereich der Bar. Der Jugendliche folgte ihr, entriss ihr eine Kasse und wollte damit fliehen. Zwei Gäste hielten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Nach ersten Ermittlungen könnte der Jugendliche auch an einem Raub auf eine Tankstelle in Mahlsdorf beteiligt gewesen sein, der sich kurz vorher ereignet hatte. Dabei hatten drei Tatverdächtige unter Vorhalt einer Waffe mehrere Zigarettenschachteln entwendet. Die ebenfalls mit einer Waffe bedrohte Angestellte der Tankstelle blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern an.