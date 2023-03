Petershagen/Eggersdorf - Ein Jugendlicher hat auf einem Spielplatz in Eggersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) ein Kind mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, legte ein Achtjähriger am Montagnachmittag Süßigkeiten auf seinem Sitzplatz ab, als der Jugendliche dazukam und die Herausgabe der Süßigkeiten forderte. Daraufhin zog er ein eingeklapptes Messer aus seinem Rucksack, bekam die Süßigkeiten und flüchtete unerkannt. Insgesamt waren fünf Kinder auf dem Spielplatz. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zum Vorwurf der räuberischen Erpressung.