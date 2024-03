Roskow - Ein 16-Jähriger wollte im Landkreis Potsdam-Mittelmark einen Gegenstand auf einer Landesstraße anschauen und ist dabei von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hielten der Jugendliche und sein 15-jähriger Begleiter am Samstagabend mit Fahrrädern am Rande der Landesstraße 92 nahe der Gemeinde Roskow an und liefen auf die Fahrbahn, um den Gegenstand in Augenschein zu nehmen. Dabei habe ein Auto den 16-Jährigen frontal erfasst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen ins Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel gebracht. Für die Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.