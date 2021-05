Jugendlicher in Karlsruhe bei Blitzeinschlag in Klettergerüst schwer verletzt

In Karlsruhe ist ein Jugendlicher durch einen Blitzeinschlag in ein Spielgerüst schwer verletzt worden.

Karlsruhe - In Karlsruhe ist ein Jugendlicher durch einen Blitzeinschlag in ein Spielgerüst schwer verletzt worden. Der 17-Jährige befand sich am Montagnachmittag entweder in unmittelbarer Nähe des Gerüsts oder wurde sogar direkt vom Blitz getroffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Jugendliche sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Drei weitere Jugendliche, die sich ebenfalls auf dem Spielplatz im Stadtteil Oberreut befanden, als der Blitz einschlug, seien dem 17-Jährigen zu Hilfe geeilt. Bei ihnen seien keine Verletzungen festgestellt worden.