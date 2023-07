Merseburg - Ein Jugendlicher hat gestanden, am vergangenen Wochenende einen 52-Jährigen in Merseburg bei Leipzig getötet zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft Halle am Donnerstag mitteilte, hat das Amtsgericht inzwischen Haftbefehl gegen den Jugendlichen erlassen. Er komme aus dem Umfeld des Getöteten. Am Mittwochabend habe er sich angesichts des Fahndungsdrucks bei der Polizei gestellt.

Der Tote war am Samstag in einer Wohnung in Merseburg gefunden worden. „Das Verletzungsbild sowie die Umstände des Auffindens erhärten den Verdacht, dass auf die Person gewaltsam eingewirkt worden sein könnte“, teilte ein Polizeisprecher am Wochenende mit. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Toten um den 52 Jahre alten Wohnungsinhaber handelt. Polizei und Rettungskräfte fanden den leblosen Mann. Zuvor hatte es Hinweise gegeben, dass er seit dem Vortag nicht mehr erreichbar gewesen sei.