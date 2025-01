Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen in einem Einkaufszentrum eskaliert. Einer soll den anderen mit einem Messer verletzt haben.

Ein Streit in einem Einkaufszentrum ist eskaliert. (Symbolbild)

Neuruppin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen in einem Einkaufszentrum in Neuruppin ist einer der beiden mit einem Messer verletzt worden. Der Jugendliche sei in ein Krankenhaus gebracht worden und werde operiert, sagte ein Polizeisprecher. Zur Schwere der Verletzungen und dem genauen Alter der beiden Jugendlichen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Streit eskaliert, es gebe keine Hinweise auf einen Anschlag. Gegen einen der Jugendlichen liege eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vor.