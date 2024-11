Berlin - Spezialkräfte der Polizei haben in Berlin-Reinickendorf einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der einen Jugendlichen mit einer Schusswaffe bedroht und in seine Wohnung gebracht haben soll. Der 17-Jährige traf in der Nacht zu Donnerstag in der Provinzstraße auf den Mann, wie die Polizei mitteilte. Dieser soll ihn mit vorgehaltener Schusswaffe gezwungen haben, mit in seine Wohnung in derselben Straße zu kommen.

Den Angaben des Jugendlichen zufolge soll der Mann ihn dort gefesselt, mit einem Messer bedroht und mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Der 17-Jährige konnte flüchten und verständigte die Polizei. Der Jugendliche erlitt Schürfwunden an Kopf und Arm und kam in eine Klinik. Die Wohnung des 27-Jährigen wurde durchsucht. Dabei wurden den Angaben zufolge eine Schusswaffe und Bekleidung des 17-Jährigen entdeckt.

Die Polizei ermittelt wegen Freiheitsberaubung. Zu den Hintergründen wurden zunächst keine Angaben gemacht, auch nicht zu der Art der Waffe.