Zwei Männer werden am Berliner Schloss von Jugendlichen attackiert. Offenbar haben es die Täter auf die Regenbogenfahne abgesehen. Der Staatsschutz ermittelt.

Angriff am Berliner Schloss

Berlin - Zwei Tage vor dem Berliner Christopher Street Day (CSD) sind zwei Männer, die eine Regenbogenfahne dabeihatten, von mehreren Jugendlichen attackiert und leicht verletzt worden. Die Männer im Alter von 30 und 45 Jahren saßen am Donnerstagabend auf der Brüstung der Humboldt Promenade am Berliner Schloss, wie die Polizei mitteilte. Der 30-Jährige hatte demnach die Fahne in der Hand.

Fünf Jugendliche sollen plötzlich auf die Männer zugestürmt sein. Zwei von ihnen sollen versucht haben, dem 30-Jährigen die Fahne zu entreißen. Das gelang aber nicht, die mutmaßlichen Räuber sollen daraufhin auf den Mann eingeschlagen haben. Die anderen drei Jugendlichen sollen unterdessen auf den anderen Mann eingeschlagen, ihn zu Boden gestoßen und dort auf ihn eingetreten haben.

Laut Polizei flüchteten die Täter vor dem Eintreffen der Beamten. Der 30-Jährige wurde im Gesicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Der 45-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wo er ebenfalls ambulant behandelt wurde. Da eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen ist, ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz.

Eine halbe Million Menschen beim CSD erwartet

Hunderttausende wollen am Samstag wieder für die Rechte der queeren Community durch die Stadt ziehen. Die Organisatoren des 46. CSD erwarten bis zu einer halben Million Menschen, die unter dem Motto „Nur gemeinsam stark - Für Demokratie und Vielfalt“ durch Berlin bis zur Siegessäule ziehen.

Der CSD in Berlin gilt als eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa.