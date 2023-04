Langwedel - Zwei Jugendliche haben mindestens einen Gegenstand von einer Brücke auf die Autobahn 27 bei Langwedel (Landkreis Verden) geworfen. Dabei trafen sie am Freitag ein Auto und beschädigten dieses, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 26-jährige Fahrer schaffte es, mit seinem Auto auf dem Standstreifen stehen zu bleiben. Die Jugendlichen wurden durch Zeugen festgehalten und konnten von der Polizei festgestellt werden. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.