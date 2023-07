Halle - Ein Jugendlicher ist in der Nördlichen Neustadt in Halle von zwei anderen Jugendlichen überfallen und bedroht worden. Die zwei Jugendlichen sprachen den 15-Jährigen am Donnerstagnachmittag zunächst an, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie forderten den Angaben zufolge unter Vorhalten eines Messers Wertgegenstände. Daraufhin gab der Jugendliche ihnen Tabak. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst, konnten dann aber von der Polizei gestellt werden. Die Polizei fand das Tatmesser und den entwendeten Tabak bei einem 14- und einem 15-Jährigen. Sie ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Der Überfallene blieb unverletzt.