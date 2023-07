Treuen - Ein 15-jähriger Mopedfahrer und seine gleichaltrige Sozia sind bei einem Unfall in Treuen (Vogtlandkreis) schwer verletzt worden. Der Mopedfahrer war am Freitagabend an einer Kreuzung mit dem Auto eines 35-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen kam demnach von rechts. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.