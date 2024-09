Attacke an Bushaltestelle

Nach einer Attacke am Celler Schlossplatz ermittelt die Polizei gegen zwei Jugendliche. (Symbolfoto)

Celle - Ein geistig beeinträchtigter 17-Jähriger ist in Celle an einer Bushaltestelle attackiert und schwer verletzt worden. Von dem Angriff existiere ein Handyvideo, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Gegen zwei 16 und 17 Jahre alte Tatverdächtige werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Der Angriff ereignete sich bereits am Freitag, 13. September, am frühen Nachmittag auf dem belebten Schlossplatz. Nach einem verbalen Streit soll das Opfer zu Boden gebracht worden sein, mindestens ein Verdächtiger soll dem am Boden liegenden Jugendlichen gegen den Kopf getreten haben.

Wie „Bild“ berichtet, soll ein mutmaßlicher Täter in dem später bei Instagram verbreiteten Handyvideo das Opfer verhöhnt haben. Der Inhalt des beschlagnahmten Videos sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte die Polizeisprecherin.

Die Tatverdächtigen hätten angegeben, sich selbst verteidigt zu haben, weil das spätere Opfer mit einer Softair-Pistole geschossen habe. Diese wurde später von einem der mutmaßlichen Angreifer der Polizei übergeben.

Dem „Bild“-Bericht zufolge hatte der geistig behinderte Jugendliche die Waffe zum eigenen Schutz dabei, weil er schon in der Vergangenheit verprügelt worden sei. Demnach kam er nach den Tritten ins Krankenhaus und ist noch immer krankgeschrieben. Er hatte laut Polizei selbst den Notruf gewählt. Lediglich ein Zeuge sei nach den bisherigen Ermittlungen eingeschritten, sagte die Polizeisprecherin.