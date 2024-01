Liegau-Augustusbad - Jugendliche haben am Samstagabend in Liegau-Augustusbad (Landkreis Bautzen) randaliert und die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte, hatten Anwohner die Beamten alarmiert, als die Gruppe durch die Straßen zog und diverse Sachen beschädigte. Zunächst traten sie einen großen Briefkasten am Ortsamt der Gemeinde ein, danach zerstörten sie an einer Bushaltestelle eine Fahrplantafel.

Laut Polizei war die Gruppe mit Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren danach auf dem Gelände einer Kita unterwegs. Schließlich hoben sie auf einer Straße einen Gullydecke aus und setzen ihn hochkant wieder ein. Ein Zeuge beseitigte die Gefahrenquelle und verhinderte so Schlimmeres. Die Tatverdächtigen konnten später ermittelt werden. Der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro beziffert. Liegau-Augustusbad ist ein Ortsteil von Radeberg.