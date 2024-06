Leipzig - Zwei Jugendliche haben beim Kochen von Essen einen Wohnungsbrand in Leipzig ausgelöst. Das Feuer sei am Samstagnachmittag zunächst in der Küche ausgebrochen und habe sich auf die gesamte Wohnung ausgebreitet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr habe den Brand löschen können, die beiden 15-Jährigen blieben unverletzt. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Um zu klären, was genau beim Kochen schief lief und wie es zu dem Brand kommen konnte, soll nun ein Experte eingesetzt werden.