Berlin - Ein Tramfahrer ist in Marzahn von zwei Jugendlichen geschlagen und verletzt worden. Zwei Tatverdächtige wurden kurz darauf gestellt und festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 42-jährige Fahrer zunächst einen Fahrerwechsel an der Haltestelle Jan-Petersen-Straße gemacht haben. Daraufhin lief er an der Tram vorbei und soll dabei eine Gruppe Jugendlicher zur Ruhe ermahnt haben. Dann sollen zwei Jugendliche aus der Gruppe getreten und den 42-Jährigen mehrfach mit Schlägen attackiert haben. Anschließend flüchteten sie. Der Tramfahrer erlitt dabei eine Kopfverletzung und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Gerufene Polizisten nahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 16 Jahren in der Nähe fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab den Angaben zufolge bei einem der Jugendlichen einen Wert von rund 2,8 Promille, beim zweiten 16-Jährigen wurde ein Wert von rund 0,4 Promille gemessen. Die zwei Jugendlichen wurden daraufhin von einer Erziehungsberechtigten abgeholt. Die Ermittlungen dauern an.