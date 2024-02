Jugendliche greifen 37-Jährigen an Haustür an

Erfurt - Mehrere vermummte Jugendliche haben in Erfurt einen 37-Jährigen an einer Haustür angegriffen und schwer verletzt. Nach der Tat am Sonntagnachmittag nahm die Polizei sechs Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren fest, wie die Beamten in Erfurt am Montag mitteilten. Die Jugendlichen hatten demnach an der Tür eines Einfamilienhauses geklingelt und geklopft, bis der Mann öffnete. Sie gingen den Angaben zufolge sofort auf ihn los, schlugen und traten ihn.

Danach habe die Gruppe noch Sachbeschädigungen verübt und sei schließlich geflüchtet, berichtete die Polizei. Mit einem Großaufgebot suchten die Beamten nach den Tätern und nahmen sechs Verdächtige fest. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs. Weitere Angaben - etwa zu den mutmaßlichen Hintergründen der Tat - gab es nicht.