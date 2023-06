Rosenthal-Bielatal - Zwei Jugendliche haben in der Nacht zu Samstag Flaschen auf eine Asylbewerberunterkunft in Rosenthal-Bielatal (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) geworfen. Verletzt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand, am Gebäude entstand kein Schaden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gegen die beiden 15 Jahre alten Deutschen ermittelt der Staatsschutz wegen Bedrohung.