Berlin - Die Jugendkulturkarte für günstigere Tickets in Kinos, Museen oder Theatern kann noch in den nächsten zwei Wochen abgeholt werden. Aufgrund der hohen Nachfrage werde der Abholzeitraum bis 15. März verlängert, teilten am Dienstag die Kulturprojekte Berlin. Es gebe eine große Lücke zwischen Anmeldungen und Abholungen. Deshalb wolle man den angemeldeten Personen noch die Möglichkeit geben, die Karten abzuholen.

Interessierte Berlinerinnen und Berliner zwischen 18 und 23 Jahren konnten sich in den vergangenen Wochen registrieren. Ursprünglich sollte am Dienstag auch der letzte Tag zum Abholen der Karte sein. Nun können sie sich die Kulturkarte von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 17.00 Uhr bei Kulturprojekte Berlin in Mitte abholen.

Die Karte gilt bis Ende April und hat ein Guthaben von 50 Euro. Sie kann an Abend- und Vorverkaufskassen der teilnehmenden Kulturorte in Berlin genutzt werden, darunter sind Kinos, Theater und Museen. Für das Projekt Jugendkulturkarte stehen acht Millionen Euro bereit.

Auf Bundesebene ist parallel dazu ein Kulturpass für 18-Jährige geplant. Der mit 100 Millionen Euro geförderte Kulturpass soll zunächst für etwa 750 000 Jugendliche gelten, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden. Auf der Karte erhalten sie 200 Euro, die sie per App zwei Jahre lang auf einer digitalen Plattform für Tickets oder Bücher einlösen können.