Bremen - Zum Start der Sommerferien in Niedersachsen und Bremen sehen die Jugendherbergen im Nordwesten insbesondere bei Familien eine große Nachfrage nach Urlaub in Deutschland. Die Herbergen sind demnach in den kommenden Wochen gut gebucht. „Wir bemerken eine ungebrochen hohe Nachfrage von Familiengästen für die Sommerferien. Besonders die Küsten- und Wasserstandorte sind sehr gut angefragt“, teilte der Geschäftsführer des Landesverbandes Unterweser-Ems, Thorsten Richter, auf Anfrage mit. Zu dem Verband des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) gehören 27 Häuser.

Dass Familien nun nach der Corona-Pandemie wieder vermehrt Urlaub an entfernteren Orten machen könnten, spürten die Jugendherbergen noch nicht, sagte Richter. Touristiker hatten dies zuletzt als einen möglichen Grund ausgemacht, warum bei den Buchungen von Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen an der Nordseeküste zuletzt noch Luft nach oben war.

Auch bei den Jugendherbergen gebe es für Familien noch vereinzelt freie Zimmer, teilte der Verband mit. Anfragen sollten Gäste am besten telefonisch über das Service- und Buchungscenter stellen. Für Kinder und Jugendliche bieten die Jugendherbergen in den Sommerferien betreute Freizeiten an - mit sportlichen und kulturellen Aktivitäten.

Niedersachsenweit registrierten die insgesamt 52 Jugendherbergen im vergangenen Jahr insgesamt 1,22 Millionen Übernachtungen - das entsprach einem deutlich Plus von rund 753.000 Übernachtungen oder fast 160 Prozent im Vergleich zu 2021, als die Herbergen wegen der Corona-Pandemie lange geschlossen bleiben mussten. Die Zahl lag auch über dem Vor-Pandemie-Niveau 2019 mit 1,16 Millionen Übernachtungen.