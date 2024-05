Bremen - Mehrere Schwimmbadmitarbeiter sind am Mittwoch in Bremen von einer Gruppe Jugendlicher mit Schlägen verletzt worden. Drei Mitarbeiter wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Polizei zufolge erteilte ein 31 Jahre alter Mitarbeiter des Hallenschwimmbads der Gruppe Hausverbot und verweigerte ihr den Eintritt, weil die Gruppe sich unangemessen verhielt. Ein Jugendlicher soll dann dem Angestellten in den Nacken geschlagen haben. Die Begleiter des Jugendlichen sollen weitere Mitarbeiter mit Fäusten angegriffen haben.

Die Gruppe bestand nach Polizeiangaben aus vier bis sechs Mitgliedern. Sie sollen 16 bis 18 Jahre alt gewesen und anschließend geflohen sein. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.