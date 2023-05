Altenburg/Zwickau - Der 19-jährige Lucian Meisel aus der Musikschule des Altenburger Lands ist beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Zwickau ausgezeichnet worden. Er erreichte in der Kategorie Klavier 23 von 25 Punkten und erhielt dafür einen zweiten Preis, wie das Landratsamt Altenburger Land am Mittwoch mitteilte. Für die Solo-Kategorie Klavier hatten sich laut Veranstalter des Wettbewerbs 418 Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifiziert. Aus Thüringen waren insgesamt 70 Kinder und Jugendliche für den 60. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ qualifiziert. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Urkunde. Zusätzlich vergeben mehr als 30 Institutionen und Stiftungen Geldpreise im Gesamtwert von mehr 120.000 Euro.