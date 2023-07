Magdeburg - Mit einem Festival will die Jugend der Industriegewerkschaft IG Metall ein Zeichen gegen rechte Parteien und für Demokratie und Willkommenskultur setzen. „Als Gewerkschaft haben wir Antifaschismus und Antirassismus in unserer DNA“, erklärte die Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft, Christiane Benner, am Samstag in Magdeburg. Das Festival findet noch bis Sonntag (16. Juli) im Elbauenpark statt.

Die Veranstaltung soll sich auch gegen den Europa-Bundesparteitag der AfD richten, der Ende Juli in Magdeburg stattfinden soll. „Wenn unsere jungen Metallerinnen und Metaller als Botschafterinnen und Botschafter für Demokratie und Willkommenskultur in die Betriebe gehen, profitieren alle davon“, so Benner.

Der IG Metall Jugend gehören den Angaben der Gewerkschaft zufolge mehr als 200.000 Mitglieder an. An dem Festival haben demnach bislang rund 1500 Metallerinnen und Metaller teilgenommen.