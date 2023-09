Zerbst/Berlin - Das Jüdische Museum Berlin will mit seinem Tourbus drei Schulen in Sachsen-Anhalt besuchen. Die Schüler der siebten bis zehnten Klassen der Schulen in Zerbst, Elbingerode und Oschersleben sollen sich mit Hilfe von drei ausgebildeten Vermittlerinnen mit jüdischer Geschichte und Gegenwart aus jüdischer Perspektive auseinandersetzen, wie das Jüdische Museum Berlin am Freitag mitteilte. Die Tour nach Sachsen-Anhalt ist für den 9. bis 13. Oktober geplant. Den Angaben zufolge hat das mobile Museum alle 16 Bundesländer schon mehrfach bereist und über 3000 Klassen an weiterführenden Schulen besucht.