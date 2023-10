Berlin - Unbekannte haben das Jüdische Krankenhaus in Berlin-Wedding mit einem Stein beworfen. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen auf Anfrage. Durch den Steinwurf am Sonntagabend wurde demnach ein Fenster beschädigt. Es gab keine Verletzten. Genauere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Es laufen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.