Magdeburg - Überschattet von den Ereignissen in Israel und dem Gazastreifen haben in Magdeburg unter verschärften Sicherheitsbedingungen die Jüdischen Kulturtage Sachsen-Anhalt begonnen. Zwar habe es schon vor Sonntag einige Veranstaltungen gegeben, nun sei die „Hauptphase“ der Veranstaltungsreihe gestartet, mit der bis 7. Dezember ein Zeichen für künstlerische Vielfalt, Freiheit und ein friedliches Miteinander gesetzt werden soll.

Rund 130 Veranstaltungen an landesweit 22 Orten seien geplant, teilte der Landesverband Jüdischer Gemeinden mit. Erwartet werde mehr Polizeipräsenz. „Nach dem 7. Oktober ist alles anders als vorher“, sagte der Verbandsvorsitzende Max Privorozki.

Hunderte von Terroristen waren am Samstag vor einer Woche im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas in einem Überraschungsangriff über die Grenze nach Israel gekommen. Mehr als 1300 Menschen wurden dort getötet, mehr als 150 Menschen wurden in den Gazastreifen entführt. Israel greift seither Ziele im Gazastreifen an. Dabei wurden im Gazastreifen bereits mehr als 2300 Palästinenser getötet.

Privorozki zufolge habe man mit Gästen aus Israel gerechnet, ihr Kommen sei nun fraglich. „Man schaut vor dem Schlafengehen nach Neuigkeiten und morgens gleich wieder.“ Dennoch soll im Rahmen der zweiten Jüdischen Kulturtage des Landes auch 75 Jahre Israel gefeiert werden. „Aber anders“, sagte Privorozki, ohne ins Detail zu gehen.

Das Festival wolle die ganze Bandbreite jüdischer Kultur zeigen. Es seien Veranstaltungen von Stendal im Norden bis Naumburg im Süden geplant, vor allem Konzerte, Führungen über Jüdische Friedhöfe, Gespräche und Synagogen-Besuche, etwa in Gröbzig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Das Motto der Kulturtage lautet „Jüdisches Sachsen-Anhalt von Alew bis Taw“. Neben dem geschichtlichen Rückblick stünden besonders gegenwärtige Aspekte des jüdischen Lebens im Vordergrund, hieß es in einem schriftlichen Grußwort von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), der Schirmherr ist.

Das Land fördert die Jüdischen Kulturtage mit 100.000 Euro. Die Jüdischen Kulturtage Sachsen-Anhalt gibt es alle zwei Jahre.