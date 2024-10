Bundestagswahl 2025 JU-Landeschefin Kreye: Merz ist ein Teamplayer

Am Wochenende trifft sich die Junge Union, der Nachwuchs der Christdemokraten, in Halle. Auch Kanzlerkandidat Merz wird erwartet. Der Blick richtet sich bereits in Richtung der Bundestagswahl 2025.