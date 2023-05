Berlin - Hertha BSC kann im wichtigen Abstiegs-Duell mit dem VfB Stuttgart auf einige Rückkehrer hoffen. Die zuletzt angeschlagenen Stevan Jovetic, Marco Richter, Marton Dardai und Kevin-Prince Boateng stiegen am Dienstag wieder in das Mannschaftstraining ein, wie der Club bei Twitter mitteilte. Für das Heimspiel gegen die Schwaben am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stehen Trainer Pal Dardai auch die gegen Bayern gesperrten Marc Oliver Kempf und Suat Serdar zur Verfügung. Stürmer Jessic Ngankam verpasste die Einheit am Dienstag wegen eines Infekts.

Der Tabellenletzte aus Berlin (22 Punkte) muss die Partie unbedingt gewinnen. Der Rückstand auf den VfL Bochum auf dem Relegationsplatz beträgt bei vier noch ausstehenden Partien schon sechs Punkte. Stuttgart steht mit ebenfalls 28 Zählern auf Rang 15. Besonders in den immer wieder verletzten Jovetic setzen die Berliner große Hoffnungen. Er soll die Offensive des Hauptstadtclubs beleben.