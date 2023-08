Aue - Der FC Erzgebirge Aue bleibt in der 3. Fußball-Liga ungeschlagen. Joker Joshua Schwirten (86. Minute) sorgte am Mittwochabend für den späten 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Sandhausen. Damit setzen sich die Sachsen auf Platz zwei der Tabelle fest. Wie schon in Essen brachte Sean-Andreas Seitz (4.) Aue in Führung, doch Sandhausen konnte durch David Otto (7.) schnell ausgleichen. Die Gastgeber verpassten vor 7823 Zuschauern erneut die Führung, als Boris Tashchy (65.) einen Foulelfmeter verschoss. Der eingewechselte Schwirten sorgte dann für Jubelstimmung.

Aues Trainer Pavel Dotchev war nach der Knieverletzung von Linus Rosenlöcher zum Wechseln gezwungen, brachte dafür Kilian Jakob auf der linken Abwehrseite. Das Spiel startete perfekt für die Heimelf: Seitz brachte die Sachsen in Führung, als er den Ball von der linken Strafraumgrenze ins lange Eck schlenzte. Sandhausen, zuletzt 1:0-Sieger gegen Dynamo Dresden, glich per Kopf durch Otto umgehend aus.

Nach gut eine Stunde hatte Omar Sarif Sijaric die Führung auf dem Fuß, als er von Yassin Ben Balla von den Beinen geholt und anschließend angeschlagen ausgewechselt wurde. Beim folgenden Elfmeter scheiterte Tashchy an SVS-Keeper Nikolai Rehnen. Aue hatte dann das Glück des Tüchtigen, als Schwirten mit einem abgefälschten Schuss ins linke untere Eck das 2:1 markierte.