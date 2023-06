Leer - Nach viereinhalb Jahren verabschiedet sich Chefredakteur Joachim Braun Ende August von der Zeitungsgruppe Ostfriesland (ZGO) in Leer. Der 57-Jährige leitet die Redaktionen von „Ostfriesen-Zeitung“, „General-Anzeiger“ und „Borkumer Zeitung“, wie die Zeitungsgruppe am Mittwoch mitteilte. Braun habe die digitale Transformation vorangetrieben. Mit einem E-Paper-Anteil von über einem Drittel der Gesamtauflage gehöre die ZGO zu jenen Regionalverlagen, die das „Papier-Zeitalter“ am weitesten hinter sich gelassen haben. Die Nachfolge von Braun sei noch in der Abstimmung.

Braun wechselt in die Schweiz zum Regionalverlag Somedia in Chur. Dort übernimmt er zum 1. September als Mitglied der Chefredaktion die neu geschaffene Stelle des Leiters redaktionelle Transformation. Seine Aufgabe werde sein, die verschiedenen journalistischen Kanäle des Medienhauses stärker zusammenzuführen und den Wandel hin zu einer leserorientierten Digital-Berichterstattung zu beschleunigen.