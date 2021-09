Jimi Blue Ochsenknecht ist wieder solo

Berlin - Der Musiker und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (29) hat die Trennung von seiner schwangeren Partnerin Yeliz Koc (27) bekanntgegeben. „Wir hatten eine wunderschöne, aber zunehmend sehr schwierige Zeit“, schrieb Ochsenknecht am Mittwoch auf seinem Instagram-Account. „Leider hat es am Ende nicht gereicht.“

Auch wenn er alles versucht habe, habe er sich entschieden „den Weg der Trennung zu gehen“. Die Entscheidung sei im „alles andere als leicht gefallen“, schrieb Ochsenknecht und fügte hinzu „vor allem in der jetzigen Situation“. Weiter wolle er sagen, „dass Yeliz eine super Mutter wird und ich werde mein Bestes geben, ein guter Vater zu sein“. Das sei das Allerwichtigste.

Die Schwangerschaft hatte Ochsenknecht - ebenfalls über Instagram - im Februar mit dem Foto eines positiven Tests bekanntgegeben.

Koc war 2018 Kandidatin in der RTL-Flirtshow „Der Bachelor“ und ist als Influencerin bekannt. Über ihren Instagram-Account kündigte sie an, sie werde „alles erzählen“. Aber aktuell habe sie genug Stress und Sorge um das Baby. Zuvor hatte Koc am Dienstag in ihrer Instagram-Story von ersten Wehen in der 33. Schwangerschaftswoche nach einem Sturz berichtet. Mit „der Kleinen“ sei aber alles gut.