Frankfurt/Main - Jonathan Burkardt rückt nachträglich ins Aufgebot von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Final Four der Nations League. Der Angreifer des 1. FSV Mainz 05 ersetzt Mittelfeldspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart, der laut DFB wegen einer Sprunggelenksverletzung nicht anreisen kann. Mit dem VfB hatte Stiller durch ein 4:2 im Finale gegen Arminia Bielefeld am Samstag zwar den DFB-Pokal gewonnen. Zuvor hatte er wegen seiner Verletzung allerdings auch den Schwaben schon gefehlt.

Bester deutscher Torschütze der Bundesliga-Saison

Zuletzt hatte es auch öffentlich Kritik daran gegeben, dass Burkardt zunächst nicht nominiert worden war. Mit 18 Treffern war der 24-Jährige bester deutscher Torschütze der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Nun kommt der Torjäger immerhin nachträglich zu seiner Nominierung.

Die DFB-Elf spielt am 4. Juni (21.00 Uhr/ZDF) in München im Halbfinale des UEFA-Wettbewerbs gegen Portugal. Mögliche Finalgegner vier Tage später sind Spanien und Frankreich. Am kommenden Freitag trifft sich die Auswahl zum Start der Vorbereitung in Herzogenaurach.