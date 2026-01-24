Meppen - Unbekannte Täter haben in Meppen (Landkreis Emsland) eine Jesus-Statue beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurden in der Nacht zu Mittwoch zwischen 23.30 und 0.30 Uhr an der Teglinger Straße die Arme der Statue abgebrochen und in den Dortmund-Ems-Kanal geworfen.

Die Statue gehört der Schützengilde Meppen Süd. Einem Mitglied der Gilde war die Beschädigung aufgefallen, er alarmierte die Polizei. Ein Arm der Statue wurde am Ufer des Kanals gefunden, der andere Arm schwamm im Wasser. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.