Möckern - Einer der vermissten Jungen aus Möckern (Landkreis Jerichower Land) ist von der Polizei wohlbehalten gefunden worden. Der Verbleib des zweiten Kindes sei bisher noch ungeklärt, teilte die Polizei mit. Die Jungen waren am Dienstagnachmittag aus dem Kinderheim verschwunden. Laut Hinweisen aus der Bevölkerung sollen beide Kinder in Burg bei Magdeburg in einen Zug Richtung Frankfurt (Oder) gestiegen sein. Warum sie in den Zug stiegen, war unklar. Die Polizei setzt die Suche nach dem zweiten Jungen fort.

Der Zehnjährige ist den Angaben zufolge etwa 1,25 Meter groß, schlank und hat hellbraunes Haar. Bekleidet ist er mit einer grün/weißen Jacke und einer dunklen Hose.