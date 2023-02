Jena - Der Technologiekonzern Jenoptik will in diesem Jahr die Milliardengrenze beim Umsatz überspringen. Der Vorstand rechnet wegen guter Geschäfte mit Anlagen für die Halbleiterindustrie und eines hohen Auftragseingangs mit einem Umsatz von 1,05 bis 1,10 Milliarden Euro, teilte die Jenoptik AG am Dienstag am Konzernsitz in Jena mit. Jenoptik hatte sich in den vergangenen Jahren von einer Reihe von Geschäftsfeldern getrennt, zuletzt von der Militärtechniksparte.

Im vergangenen Jahr wurde nach Angaben des Vorstandes ein Umsatzplus von fast 31 Prozent auf rund 980 Millionen Euro erwirtschaftet. Erwartet worden waren 945 bis 960 Millionen Euro. Die Börse bewertete die Zahlen der Thüringer positiv - die Jenoptik-Aktie gewann nach Bekanntgabe der Umsatzprognose etwa fünf Prozent.