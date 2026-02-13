Verhaltene Nachfrage in den Bereichen Halbleiterausrüstung und Autos machten sich im vergangenen Jahr bei dem Jenaer Technologiekonzern bemerkbar. Auf 2026 blickt der Vorstand hoffnungsvoll.

Jena - Der Technologiekonzern Jenoptik will nach einem Umsatz- und Auftragsrückgang im vergangenen Jahr 2026 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Für die wichtige Halbleiteranlagenindustrie erwartet das Jenaer Unternehmen dabei eine grundsätzlich positive Entwicklung.

2025 ging der Konzernumsatz aufgrund einer schwächeren Entwicklung in den Märkten Halbleiterausrüstung und Automobil um rund sechs Prozent auf 1,05 Milliarden Euro zurück, wie Jenoptik mitteilte. Der Auftragseingang lag mit 1,0 Milliarden Euro rund drei Prozent unter dem Niveau von 2024.

„In schwierigem Marktumfeld gut behauptet“

„Jenoptik hat sich in einem insgesamt schwierigen Marktumfeld im Jahr 2025 gut behauptet“, bilanzierte der Vorstandsvorsitzende Stefan Traeger. Trotz eines rückläufigen Umsatzes habe das Unternehmen seine Profitabilität aufgrund ergriffener Kostensenkungsmaßnahmen auf gutem Niveau halten können und die Nettoverschuldung weiter deutlich reduziert.

Eine schwache Nachfrage aus der Halbleiterindustrie, für die die börsennotierte Jenoptik AG Produktionsanlagen liefert, hatte in den ersten drei Quartalen für eine verhaltene Entwicklung gesorgt. Auch die Autoindustrie als Auftraggeber schwächelte. Gestartet wurde daraufhin ein Kostensenkungsprogramm.

Nachfrage zu Jahresbeginn verbessert

Finanzchefin Prisca Havranek-Kosicek sieht den Technologie-Konzern 2026 trotz schwer abschätzbarer makroökonomischer und politischer Entwicklungen zurück auf dem Wachstumspfad. „Diese Einschätzung wird durch eine verbesserte Nachfrage zu Beginn dieses Jahres unterstützt“, sagte sie.

Der Unternehmensvorstand erwartet unter anderem auf Basis der angekündigten größeren Investitionen in Datencenter eine grundsätzlich positive Entwicklung bei der Halbleiterausrüstungsindustrie. Im laufenden Geschäftsjahr gehe man von einer Steigerung des Umsatzes aus.

Jenoptik gehört mit weltweit knapp 4.500 Mitarbeitern zu den wenigen börsennotierten Technologieunternehmen in Ostdeutschland und ist im SDax gelistet. Kerngeschäft sind optische Systeme, Laser und Messtechnik für industrielle Anwendungen sowie Laser und Ausrüstungen für die Verkehrsüberwachung.