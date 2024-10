Die Aufsteigerinnen aus Jena zeigen auch bei Bayer, was sie können. Doch am Ende reicht es knapp wieder nicht für etwas Zählbares.

Jenas Fußballerinnen weiter sieglos: 0:1 in Leverkusen

Leverkusen - Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena haben in der Bundesliga eine weitere Niederlage kassiert und bleiben sieglos. Die Aufsteigerinnen verloren bei Bayer Leverkusen trotz einer kämpferischen Leistung zum Abschluss des fünften Spieltags 0:1 (0:0). Jena steht mit bisher nur einem Punkt auf Rang zehn.

Im Ulrich-Haberland-Stadion hatten die Thüringerinnen deutlich weniger Spielanteile, doch die noch ungeschlagenen Rheinländerinnen taten sich lange schwer, diese Überlegenheit in Torgefahr zu verwandeln.

Birkholz im Pech

Stattdessen hatte auch Jena gute Gelegenheiten. Toma Ihlenburg verpasste nach einem Eckball frei stehend die Führung (22. Minute). Kurz nach der Pause prallte ein Schluss von Luca Birkholz vom Innenpfosten zurück ins Feld (46.).

Doch irgendwann ließen die Kräfte bei den Aufsteigerinnen etwas nach. Nach einem nicht sauber geklärten Eckball landete ein sehenswerter Schuss von Katharina Piljic im Netz (69.). In der 78. Minute verpasste die eingewechselte Hannah Lehmann die große Chance zum Ausgleich. Am kommenden Sonntag tritt Jena bei RB Leipzig an (18.30 Uhr).