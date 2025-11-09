Die Fußballerinnen aus Jena bleiben weiter sieglos. Trotz Führung im Keller-Duell reicht es für die Thüringerinnen gegen das Schlusslicht aus Essen nur zum Remis.

Jena (dpa) – Auch gegen das Bundesliga-Schlusslicht haben die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena den ersten Saisonerfolg verpasst. Gegen SGS Essen reichte es in der Frauen-Bundesliga nur zu einem 1:1 (1:1). Lisa Gora (23. Minute) hatte die Gastgeberinnen in Führung gebracht. Natasha Kowalski (43.) glich per Foulstrafstoß aus.

Die Jenaer Führung war gut herausgespielt: Auf der linken Seite zog Rieke Tietz in den Strafraum und legte quer auf Noemi Gentile, ihr Schuss wurde auf der Linie geblockt, ehe Gora im Nachschuss die Führung erzielte. Essen machte dann mehr Druck und belohnte sich vom Punkt dank Kowalski (43.) mit dem Ausgleich, nachdem Merza Julevic Essens Ramona Maier im Sechzehner von den Beinen geholt hatte. In Halbzeit zwei konnte sich Jena bei Torhüterin Jasmin Janning bedanken, die mit zahlreichen Paraden den Punktgewinn festhielt.