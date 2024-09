Jena - Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena haben ihr erstes Bundesliga-Heimspiel nach zweijähriger Abstinenz trotz starker kämpferischer Leistung verloren. Gegen Topfavorit und Vizemeister VfL Wolfsburg unterlag der Aufsteiger nur knapp mit 0:1 (0:0). Den Siegtreffer vor 1.367 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld markierte Alexandra Popp in 68. Minute per Hacke. Nach dem 0:2 bei Eintracht Frankfurt zum Saisonauftakt wartet das Team von Aufstiegs-Trainer Florian Kästner weiter auf den ersten Punkt.

Das bislang letzte Bundesliga-Heimspiel am 8. Mai 2022 endete 1:10 gegen Wolfsburg. Die Thüringerinnen starteten sehr defensiv, aber leidenschaftlich. Wolfsburg hatte nach einer halben Stunde schon 10:0 Torschüsse und 68 Prozent Ballbesitz. Dennoch hielt Jena bis zur Halbzeitpause das 0:0. Ex-Nationalspielerin Svenja Huth (42.) hatte die größte Chance, scheiterte aus fünf Metern aber an Jenas starker Torhüterin Jasmin Janning.

Nach dem Wechsel traf Janina Minge (65.) nach einer Ecke per Kopf nur den Pfosten. Besser macht es dann Torjägerin Popp, die den Ball nach einer Ecke am kurzen Pfosten per Hacke ins Tor bugsierte. In der 86. Minute hätte die eingewechselte Chantal Hagel erhöhen können, doch ihr Schuss aus elf Metern landete an der Lattenoberkante.