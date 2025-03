Jena - Die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena haben ihre neunte Pflichtspiel-Niederlage hintereinander hinnehmen müssen. Gegen Bayer Leverkusen unterlag das Team von FCC-Trainer Florian Kästner mit 0:2 (0:0). Der Tabellen-Vierte der Bundesliga ging in der 54. Minute durch Cornelia Kramer in Führung, ehe Lilla Turanyi (73.) erhöhte. Damit bleibt es dabei: Auch im vierten Ligaspiel gegen Bayer bleiben die auf Rang elf liegenden Thüringerinnen punktlos.

Nur vier Tage nach der Niederlage gegen den SC Freiburg präsentierte sich Jena kämpferisch, hatte auch eine gute Gelegenheit zur Führung. Doch insgesamt mangelte es einmal mehr an Offensivkraft. So erspielten sich die Gastgeberinnen im weiteren Verlauf kaum Torchancen. Erneut war es dann wie schon im Hinspiel (0:1) eine Standardsituation des Gegners, die den FCC um die Früchte seiner Arbeit brachte. Nach einer Ecke köpfte Kramer (54.) aus kurzer Distanz den Ball über die Linie und erzielte ihren siebten Saisontreffer. Auch Lilla Turanyi (73.) traf nach einer Ecke per Kopf.