Die Fußballerinnen aus Jena bleiben sieglos in der Frauen-Bundesliga. Bayer zeigte sich in der Chancenverwertung effizient. Grobe Patzer gab es jedoch auf beiden Seiten.

Jena (dpa) – Die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena warten weiter auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga. Gegen Bayer Leverkusen kassierte das Team von Trainer Florian Kästner mit dem 2:4 (1:2) bereits die sechste Pleite im achten Bundesliga-Spiel. Damit bleiben die Thüringerinnen als einziges Team neben Schlusslicht Essen sieglos.

Früher 0:2-Rückstand

Die Partie begann unglücklich für die Gastgeberinnen. Vanessa Fudalla hatte auf links viel Raum und schoss scharf in die Mitte, wo Steffi Schmid (6.) den Ball beim Klärungsversuch ins eigene Tor befördert. Dann erhöhte Bayer effizient mit der erst dritten Chance zum zweiten Treffer: Caroline Kehrer (19.) köpft aus Nahdistanz direkt in den Winkel ein, nachdem Julia Mickenhagen perfekt per Flanke vorbereitet hatte. Dann patzte die Bayer-Abwehr, so dass Jena dank Emily Reske (41.) mit der ersten Chance zum glücklichen Anschlusstreffer kam.

Nach dem Wechsel erhöht Valentina Mädl (52.) auf 3:1. Erst setzte sie sich im Zweikampf gegen Toma Ihlenburg clever durch, ehe sie den Ball über Jenas Torhüterin lupfte. Dann patzte FCC-Torhüterin Jasmin Janning beim Herausspielen des Balles. Das nutzte Fudalla (58.) zu ihrem sechsten Saisontreffer. Jena konnte dann durch Noemi Gentile (90.+1), die im Nachschuss aus Nahdistanz trifft, noch Ergebniskosmetik betreiben.