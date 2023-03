Berlin - US-Schauspieler Jeff Goldblum (70) spielt nach eigenen Worten jeden Tag Klavier. „Es ändert den ganzen Tag für mich, Klavier zu spielen. Und besonders, den Tag mit Klavier zu beginnen“, sagte Goldblum („Jurassic Park“, „Independence Day“), der seit Jahren auch als Jazz-Musiker auftritt, der Deutschen Presse-Agentur. Er versuche es auch, wenn er nicht zu Hause ist. „Manchmal, wenn ich unterwegs bin, finde ich tagsüber nur Musikläden oder Nachtclubs oder Hotellobbys“, sagte Goldblum. Dort habe er schon häufig gespielt, um zu üben. Die Menschen fragten dann: „Hey, Jeff Goldblum, nicht wahr? Was machst Du hier?“ Er erkläre dann, dass er „seine Hausaufgaben“ machen müsse. Häufig entwickelten sich daraus Gespräche.

Mit der Combo The Mildred Snitzer Orchestra, mit der Goldblum seit den 1990er Jahren auftritt, brachte der Schauspieler bereits zwei Alben heraus. Ende März ist nun eine neue EP erschienen, auf der die Band Klassiker wie Henry Mancinis „Moon River“ oder Cole Porters „Don't Fence Me In“ neu interpretiert. Zu diesem Anlass geben Goldblum und die Band auch in Europa Konzerte. Am Montag (3. April) ist ein Auftritt in Berlin geplant.