Görlitz - Ein Jeep im Wert von 55.000 Euro ist in Schleife im Landkreis Görlitz gestohlen worden. In der Nacht auf Montag habe der Besitzer den Diebstahl seines teuren Autos bemerkt, das auf der Friedensstraße geparkt gewesen war, berichtete die Polizei am Montagmorgen. Sie ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls.