Berlin/Magdeburg - Jeder dritte Mensch in Sachsen-Anhalt ist im Jahr 2021 wegen Rückenschmerzen ärztlich behandelt worden. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten „AOK-Gesundheitsatlas“ hervorgeht, wurden rund 35 Prozent der Sachsen-Anhalter wegen Schmerzen im Rücken oder Nacken beim Arzt vorstellig. Das ist einer der höchsten Werte in Deutschland. Bundesweit wurden knapp 31,5 Prozent wegen Rückenschmerzen behandelt. Die Zahlen sind seit fünf Jahren relativ stabil.

Frauen waren demnach bundesweit mit rund 14,5 Millionen Diagnosen insgesamt häufiger betroffen als Männer (rund 11,6 Millionen). Der Anteil der Patientinnen und Patienten, die über Rückenschmerzen klagten, stieg mit zunehmendem Alter deutlich an.

Nicht nur ein höheres Alter, auch Depressionen und Stress, Unzufriedenheit am Arbeitsplatz oder etwa Übergewicht können Rückenschmerzen laut „Gesundheitsatlas“ begünstigen. Regelmäßiger Sport und Bewegung helfen bisherigen Untersuchungen zufolge am besten, um Rückenschmerzen vorzubeugen, wie es im Bericht heißt.

Der Gesundheitsatlas basiert auf ärztlich dokumentierten Diagnosen, die von den Krankenkassen ermittelt werden. Dabei werden nur Patientinnen und Patienten erfasst, die ärztliche Hilfe in Anspruch genommen haben. Dauer, Intensität oder der genaue Ort des Schmerzes spielen bei der Erhebung der Daten keine Rolle.