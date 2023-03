Jede zweite Rente in Sachsen-Anhalt liegt unter 1251 Euro

Viele Eurobanknoten stecken in einer Geldbörse.

Magdeburg - Nach mindestens 45 Versicherungsjahren liegt nahezu jede zweite gesetzliche Rente in Sachsen-Anhalt unter 1251 Euro. Das betrifft insgesamt 129.595 Rentnerinnen und Rentner (49,7 Prozent) im Land, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht. In den alten Bundesländern liegt diese Quote den Angaben zufolge bei 30,8 Prozent.

„Wir brauchen eine große Rentenreform in Deutschland“, sagte Eva von Angern, Linke-Fraktionschefin im Landtag von Sachsen-Anhalt, der Deutschen Presse-Agentur. Der Zustand des Rentensystems sei weitgehend mangelhaft.

„Wenn in Sachsen-Anhalt jede zweite gesetzliche Rente nach 45 Jahren unter der offiziellen Armutsgefährdungsgrenze liegt, ist das dramatisch und ein unwürdiger Umgang mit unserer ältesten Generation“, kritisierte von Angern. Die Absenkung des Rentenniveaus sei ein historischer Fehler von SPD und Grünen gewesen. Zudem sei die Niedriglohnpolitik im Osten auch für die Rente verheerend. „Wir brauchen in diesem Jahr angesichts der Inflation eine außerordentliche Rentenerhöhung von zehn Prozent.“