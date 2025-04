Die aus Leipzig stammende Pianistin Jutta Hipp gilt als Wegbereiterin für Frauen im Jazz. In New York spielte sie einst mit Größen der Branche. In Sachsen erinnert ein Preis an sie.

Dresden - Der Jutta Hipp Preis des Jazzverbands Sachsen geht in diesem Jahr an Marina Schlagintweit und Stephan Deller mit ihren jeweiligen Ensembles. Der Ehrenpreis wird an Eckard Schleiermacher und seinen Saxstall Pohrsdorf vergeben, teilten die Organisatoren mit. Schlagintweit und ihre Band Large bekommen den mit je 3.000 Euro dotierten Preis in der Kategorie Komposition, Deller und seine Formation Trio Motusneu für Improvisation. Sie setzten sich gegen mehr als 60 Bewerber durch. Die Preisübergabe findet am 22. Mai im Malzhaus Plauen statt.

Der Preis ist nach der aus Leipzig stammende Jazzmusikerin Jutta Hipp (1925-2003) benannt. Sie wäre im Februar dieses Jahres 100 Jahre alt geworden. Hipp war in den 1950er Jahren in die USA übergesiedelt und hatte dort mit diversen Jazzgrößen zusammengearbeitet. Als erste weiße Musikerin bekam sie einen Vertrag beim Label Blue Note. Hipp gilt als Wegbereiterin für Frauen im Jazz. Der Jazzverband Sachsen will den nach ihr benannten Preis alle zwei Jahre verleihen.