Jarasch sieht beim Energiesparen auch Vermieter in Pflicht

Berlin - Berlins Umwelt- und Verbraucherschutzsenatorin Bettina Jarasch sieht angesichts der Energiekrise auch Vermieter in der Pflicht. „Alle müssen jetzt Energie sparen. Aber in einer Mieterstadt wie Berlin haben es die Haushalte gar nicht allein in der Hand, in ihren Wohnungen Energie zu sparen“, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Daher müssten Hauseigentümer oder Wohnungsgesellschaften nun Möglichkeiten ausloten, wie sie schnell zu Einsparungen bei Strom, Gas und Wärme beitragen können.

„Da gibt es viele Potenziale, die relativ schnell relativ viele Effekte hätten“, so Jarasch. Als Beispiele nannte sie Instandhaltungsmaßnahmen an Heizungsanlagen, ein schnelles Nachjustieren bei den Einstellungen etwa zur Heiztemperatur oder den sogenannten hydraulischen Heizungsabgleich, um Wärme gleichmäßig in der Wohnung zu verteilen. Gemeinsam mit der Wirtschaftsverwaltung entwickle ihr Haus gerade eine Liste von Vorschlägen dazu, so die Senatorin.

Nach ihren Angaben ist der Bedarf an Energieberatungen angesichts drohender Gasknappheit infolge eines möglichen Lieferstopps durch Russland stark gestiegen. „Die Leute rennen uns die Bude ein bei unseren Beratungsangeboten“, schilderte sie. Neben der vom Bund geförderten Energiesparberatung finanziert Berlin eine Energieschuldenberatung der Verbraucherzentrale, die im ersten Halbjahr schon mehr als 500 Menschen nutzten. Zum Vergleich: Im gesamten letzten Jahr waren es etwas über 700. Bei den Beratungsangeboten werde die Förderung in diesem Jahr um gut 300.000 Euro und im nächsten Jahr um 500.000 Euro aufgestockt, so Jarasch.

Der Senat arbeite am weiteren Ausbau der Energieberatung. „Wir erwägen zum Beispiel, im Osten der Stadt, voraussichtlich nahe dem Ostkreuz, eine weitere Energieberatungsstelle zu eröffnen“, sagte Jarasch. Auch der Bund und Wohlfahrtsträger wie die Caritas erweiterten ihre Angebote wie den Stromspar-Check für Haushalte mit weniger Geld.