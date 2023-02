Berlin - Die Grünen-Spitzenkandidatin und Umweltsenatorin Bettina Jarasch hat bei einer Klimademonstration der Bewegung Fridays for Future am Rande der Strecke applaudiert. Auch Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) und andere Parteimitglieder der Grünen drückten ihre Zustimmung aus. Einzelne Demonstranten der Klimabewegung kritisierten die Senatorinnen, etwa mit Rufen oder Plakaten. Die Aktivisten fordern vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin an diesem Sonntag unter anderem eine kostenlose Nahverkehrsnutzung und die Klimaneutralität der Hauptstadt bis 2030.