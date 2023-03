Dresden - Die Technische Universität Dresden (TUD) bekommt einen neuen Kanzler. Der Wirtschaftsmanager Jan Gerken übernimmt die Position zum 1. Mai, wie die Hochschule am Montag mitteilte. Er bringe „genau die richtigen Vorerfahrungen“ bei den Themen Digitalisierung der Verwaltung und Innovation mit, „die eine Exzellenzuniversität für das 21. Jahrhundert braucht“, sagte Rektorin Ursula M. Staudinger. „Er passt mit dieser Expertise und auch als Person hervorragend zu uns.“

Der aus Aachen (Nordrhein-Westfalen) stammende Ökonom will mit seinen Erfahrungen den Weg der TU Dresden in die Zukunft aktiv mitgestalten, „getreu dem Motto: Bewährtes fortsetzen, Chancen ausloten und mit Mut zu neuen Wegen“. Angesichts des permanenten Veränderungsdrucks sei es wichtig, dass auch große Institutionen flexibel darauf reagieren, sagte er. „Im besten Fall gestalten wir die anstehenden Neuerungen mit.“

Gerken, Jahrgang 1966, studierte in Hannover (Niedersachsen). Er arbeitete danach an der dortigen Leibniz Universität und dann auf Leitungsebene an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 2014 bis 2018 war er Kanzler der Universität Erfurt (Thüringen), seit Februar 2018 ist er in gleicher Position in Stuttgart. In Dresden wird er Nachfolger von Andreas Handschuh, der im Juli 2022 als Staatssekretär ins sächsische Wissenschaftsministerium ging.